​Заместитель губернатора Югры работает в Сургуте

В среду, 1 февраля, заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов работает в Сургуте. По поручению главы региона Натальи Комаровой он проинспектирует ход строительства клинического перинатального центра.

В окружном департаменте общественных и внешних связей рассказали, что на территории центра состоится заседание штаба. Директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, и.о. главного врача, директор БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» Надежда Маркина, заведующий кафедрой «Строительные технологии и конструкции» политехнического института Сургутского государственного университета Глеб Горынин, представители застройщика и общественники обсудят замечания, предложения по ходу строительства объекта.

«О результатах встречи, выводах и предлагаемых решениях Всеволод Кольцов доложит главе региона», - уточнили в департаменте.

Напомним, по последним данным, в январе в перинатальном центре уже должна была начаться внутренняя отделка помещений.

Строительство Центра охраны материнства и детства, который должен стать одним из крупнейших многопрофильных объектов России, началось в марте 2015 года. Ход работ находится под контролем главы региона, правительства и общественности.