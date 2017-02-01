​Пьяный сургутянин угнал «Лексус», чтобы покататься по городу

В Сургуте сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне. О том, что его «Лексус», стоимость 800 тысяч рублей, пропал от дома на улице Инженерная, сообщил 23-летний житель города. Вскоре оперативники задержали 31-летнего злоумышленника. Свою вину он отрицать не стал, и объяснил, что был пьян и просто захотел покататься по городу.

Сейчас мужчина отбывает наказание в центре содержания иностранных граждан и административно-задержанных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ему грозит уголовное наказание за неправомерное завладение автомобилем. «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - отметили в пресс-службе городской полиции.