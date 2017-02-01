​Сургутяне совершили треть зарегистрированных в округе административных правонарушений

В 2016 году в Югре было совершено 5614 административных правонарушений. Это — на 1374 правонарушений больше, чем в позапрошлом году. 34 процента от зарегистрированных нарушений совершили сургутяне. Всего жители экономической столицы округа 1827 раз преступили административный закон.

В пресс-службе администрации города рассказали, что чаще всего жителей Сургута наказывали за парковку на газонах (37% от поступивших дел), стихийную торговлю на улицах (34%), а также за нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов (15%).

За все эти нарушения наложены штрафы на сумму 3,6 млн рублей. В администрации города убедительно просят граждан не забыть оплатить штрафы в течение 70 дней с момента получения постановления о назначении административного наказания. За уклонение от уплаты предусмотрен целый ряд мер. Например, сумма штрафа может вырасти в три раза. Неплательщика, по закону, также могут арестовать на 15 суток. Судебные приставы имеют право наложить арест на имущество должника или временно ограничить его в праве управления транспортным средством.