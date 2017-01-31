​В Сургуте задержан подозреваемый в незаконном распространении наркотиков // ВИДЕО

В Сургуте сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков. Оперативно-профилактическое мероприятие прошло накануне. В ходе личного досмотра 30-летнего мужчины в кармане его куртки обнаружили шесть фольгированных свертков с веществом синтетического происхождения.

«Кроме того, сотрудники полиции произвели досмотр личного автомобиля злоумышленника, в котором обнаружили курительную трубку с остатками наркотического вещества, а на заднем сидении автомобиля обнаружены и изъяты полимерные пакетики с порошкообразным веществом светлого цвета общей массой более 270 граммов, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По факту покушения на сбыт наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.