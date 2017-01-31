​Злостным неплательщикам Сургутского района обещают перекрывать канализацию: долг за ЖКУ превысил миллиард рублей

Во вторник, 31 января, состоялось первое заседание Совета по вопросам урегулирования дебиторской задолженности в Сургутском районе. В состав совета вошли коммунальщики муниципальные чиновники и представители федеральных органов. «Члены совета пришли к согласию по многим вопросам. И это означает, что в ближайшее время неплательщиков ждут крайне непопулярные меры воздействия», - предупредили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На сегодняшний день невыплаченные обязательства жителей района перед коммунальными предприятиями составляют более миллиарда рублей. Некоторые собственники принципиально не платят за коммуналку уже несколько лет, задолжав колоссальные суммы - в несколько сотен тысяч рублей, а то и в миллион. Чтобы исправить ситуацию, коммунальщики готовы пойти на крайние меры, такие как перекрытие канализации в частных домах, отключение от водоснабжения, выселение неплательщиков в маневренный фонд, банкротство недобросовестных управляющих компаний. Так, крупнейшее муниципальное коммунальное предприятие района «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения» (МУП «ТО УТВиВ»), буквально на днях планирует вводить ограничения подачи воды в дома должников.

«Прозвучали также предложения проводить показательные выселения. Рассматривается возможность инициирования банкротства физических лиц-должников», - уточнили в пресс-службе администрации района.