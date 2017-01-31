​Следствие просит помощи сургутян в поисках убийцы

Следователи городского отдела СУ СКР по Югре устанавливают обстоятельства убийства, которое было совершено днем во вторник, 31 января, у кафе «Русь» на Андреевском заезде в Сургуте. Преступнику, который убил мужчины выстрелом в голову, удалось скрыться. У жителей города, ставших очевидцами трагедии или обладающими информацией об обстоятельствах преступления, просят помощи.

«Следственное управление обращается к гражданам: если Вы обладаете информацией об обстоятельствах совершенного преступления, просим оказать содействие органам следствия и сообщить имеющиеся сведения, позвонив на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52, телефон доверия следственного управления: (3467) 32-82-06. Конфиденциальность информации гарантируется», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.