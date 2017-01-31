​Большинство сургутян оценили уровень коррупции в городе как средний // ИНФОГРАФИКА

Большая часть сургутян считает, что в городе — средний уровень коррупции, гласят результаты очередного социологического исследования учреждения «Наш город». Беседуя на тему «Уровень коррупции в общественном мнении сургутян», 55,7 процента респондентов признались, что коррупция имеется, однако уровень ее — средний, не вызывающий обеспокоенности. Чуть более трети опрошенных — 36,6 процента — уверены, что дело не столь хорошо и коррупция находится в Сургуте на высоком уровне. 6,8 процента горожан говорят, что не замечают коррупции.

Данные приведены по итогам 2016 года. Если сравнить их с предыдущими, то окажется, что количество сургутян, говорящих о высоком уровне коррупции, растет, однако незначительно: авторы исследования предпочитают отмечать, что большая часть респондентов стабильно говорит о среднем уровне, а если говорить о динамике ответов об уровне коррумпированности в различных органах и ведомствах на территории Сургута за последние три года, «можно отметить снижение частоты ответов горожан о наличии коррупции в большинстве из представленных к оценке структур (органов)».

Также авторов исследования интересовала степень вовлеченность в коррупционные процессы самих сургутян. Оказалось, что только три процента респондентов заявили о полной непричастности к ним. Зато каждый третий признался, что прибегал к вознаграждениям должностных лиц в течение года. Большинство из тех, кто использует подобные методы, также признают, что серьезных поводов для таких действий, в общем, и не было. Отвечая на вопрос: «Как вы полагаете, смогли бы вы решить свою проблему, не прибегая к вручению заинтересованному лицу подарков, денег, оказанию встречных услуг, или нет?» — 91,3 процента горожан отметили, что острой необходимости в этом, на самом деле, не возникало.

«Важной особенностью, восприятия коррупции со стороны населения города, является избирательность оценочных суждений, — объясняют исследователи. — Проявления коррупции на высших уровнях считается респондентами явлением крайне негативного характера. Кроме того, именно коррумпированность власти на высшем уровне считается основной причиной распространения коррупции. Но совершение коррупционных практик на бытовом уровне для обеспечения более внимательного, оперативного решения проблем считается оправданным».

Работа проводилась МКУ «Наш город» с мая по ноябрь 2016 года, всего в разных вариантах опроса было задействовано 500 жителей Сургута старше 18 лет.