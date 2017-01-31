​Пожарные Сургутского района провели рейд по «деревяшкам» // ФОТО

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) провели профилактические мероприятия, направленные на предотвращения пожаров в жилом секторе города.

В ходе рейда большое внимание уделялось домам с низкой противопожарной устойчивости, так называемые в народе «деревяшки».

По словам инспекторов, основные нарушения, выявляемых в ходе рейда подобных домов, связаны с проводкой. Инспекторы также раздали жильцам агитационные памятки и листовки, содержащие правила пожарной безопасности, а также телефоны экстренных служб.

«Большинство пожаров в городе происходят в жилом секторе. В основном возгорания происходят по причине неосторожного обращения с огнем, от сделанной с нарушениями правил безопасности проводки, а так же неправильной установки и эксплуатации электрического оборудования. В рамках профилактических рейдов мы ежедневно напоминаем гражданам о том, какие действия необходимо предпринимать в случае возникновения пожара, и конечно, какие правила необходимо соблюдать, чтоб не допустить возникновения пожара», — прокомментировал заместитель начальника отдела Александр Стрелов.