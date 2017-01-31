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​В УМВД России по Сургуту возбуждено 3 уголовных дела за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Все нарушители уже были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и постановлениями суда им вынесены наказания в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного ст.264.1. УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Также, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования, водители могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 300 тысяч рублей, либо судом могут быть назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет.

Транспортные средства изъяты. УМВД России по г.Сургуту напоминает о том, что в соответствии с положением ст.81 УПК РФ, в данном случае, машина является орудием совершения преступления и по решению суда может быть конфискована в доход государства.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 35, комментариев: 0


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