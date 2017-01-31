В Сургуте у кафе «Русь» произошло убийство

Во вторник, 31 января, около 13.00 в Сургуте на Андреевском заезде у кафе Русь произошло убийство, сообщает К-Информ. По информации агентства, незадолго до трагедии там произошла драка между группой лиц. В результате конфликта один из злоумышленников выстрелил в голову уроженцу Азербайджана. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия с оружием. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники сургутского отдела Следственного комитета.