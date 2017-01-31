​В ДТП в Сургутском районе пострадали восемь человек // ФОТО

В понедельник, 30 января, в 17.45 в Сургутском районе на 54 километре автодороги «Сургут – Лянтор» произошло столкновение автомобилей УАЗ и ГАЗ-2705. В результате аварии пострадали восемь человек. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в ГАЗ. К ликвидации последствий ДТП привлекался пожарно-спасательный расчет. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, четыре пассажира УАЗа и два пассажира ГАЗа.

Всего за минувшие сутки в округе произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы. Еще одна авария с пострадавшими случилась в Нижневартовском районе на 203 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» около 14.30. Столкнулись «Хёндай Солярис» и «Деу Нексия». В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Нексии» и два его пассажира, а также двое пассажиров корейского автомобиля.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры