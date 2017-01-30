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​Югра приняла участие в федеральном эксперименте по проведению квалификационного экзамена для будущих нотариусов

С 1 января 2017 года квалификационные экзамены у лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью, будут проводиться с использованием автоматизированной информационной системы. Соответствующие изменения в порядок проведения квалификационных экзаменов были внесены приказом Минюста России №150 от 29 июня 2015 года.

26 января в Сургуте в офисе Нотариальной палаты ХМАО-Югры впервые в России был проведен технический эксперимент по проведению квалификационного экзамена с использованием автоматизированной информационной системы. Новая форма обеспечивает автоматизированную анонимную проверку результатов сдачи квалификационного экзамена. В мероприятии приняли участие представители Управления Минюста России по ХМАО-Югре, Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» Федеральной нотариальной палаты, Нотариальной палаты Югры.

Напомним, раньше данное мероприятие проводилось в форме традиционного экзамена с привычными экзаменационными билетами. Теперь порядок изменился, и будущие нотариусы должны будут сдавать экзамен на специально созданном интернет-ресурсе, в течение двух часов ответить на 50 теоретических вопросов теста и решить одну практическую задачу с обоснованием ответа. В тест включены вопросы по 130 темам из различных отраслей права, позволяющие выявить у экзаменуемого профессиональные знания.

В ходе эксперимента под руководством сотрудников Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» (ФЦИИТ) были отработаны все этапы проведения квалификационного экзамена. Экзамен начался с регистрации в автоматизированной информационной системе секретаря квалификационной комиссии, а затем – председателя, членов комиссии, а также экзаменуемых. Каждый экзаменуемый после регистрации в системе получил логин и пароль для авторизации и доступа к тесту в компьютере. После этого экзаменуемые в автоматизированной информационной системе ответили на вопросы теста. Проверка правильности ответов на вопросы теста производится самой системой, а обоснование выбранного ответа на практическую задачу поступает через систему на рассмотрение членам квалификационной комиссии. После выставления членами комиссии оценки за задачу система выставляет экзаменуемому итоговую оценку. На каждого экзаменуемого распечатывается индивидуальный лист выполнения задания, по итогам экзамена – общий протокол с результатами.

Новый порядок проведения квалификационного экзамена – достаточно строгая процедура. Так, выходить из помещения во время экзамена запрещается, а весь процесс проведения квалификационного экзамена протоколируется посредством видео- и аудиозаписи.

Согласно приказу Минюста России, проведение квалификационных экзаменов среди лиц, желающих стать нотариусами, планируется проводить два раза в год – в апреле и октябре.

«Нотариальная палата Югры, на мой взгляд, справилась с проведением эксперимента по проведению квалификационного экзамена для будущих нотариусов. Мы отработали каждый этап его проведения и обсудили со специалистами ФЦИИТ все недочеты и проблемные вопросы, - рассказала президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова. - Об итогах эксперимента планируется доложить членам Комиссии по использованию информационных технологий Федеральной нотариальной палаты и специалистам ФЦИИТ, чтобы они смогли подкорректировать систему и инструкции для участников квалификационных экзаменов, которые впервые пройдут в региональных нотариальных палатах в апреле этого года».


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Сегодня в 17:40, просмотров: 126, комментариев: 0


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