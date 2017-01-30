​Сургутская полиция предостерегла горожан от взаимодействия с мошенниками в интернете

В УМВД России по г.Сургуту продолжаются случаи обращения граждан по фактам мошеннических действий. В связи с чем, сотрудники полиции обращаются к сургутянам с просьбой быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе мошенников различные операции в банкоматах. В случае приобретения товаров через интернет внимательно изучите сайт и отзывы о его работе.

Будьте бдительны и берегите свое имущество!