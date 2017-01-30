​Ансамбль Александрова в Сургуте помянут «Реквиемом» Моцарта

Хоровая капелла «Светилен»и Симфонический оркестр Сургутской филармонии в эту пятницу, 3 февраля, почтят память артистов дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. В актовом зале Детской школы искусств №1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1) в 19:00 начнется концерт, во время которого прозвучит «Реквием» Моцарта. Вход свободный.

Дата выбрана неслучайно: в этот день исполнится 40 дней со дня трагедии, унесшей жизни 92 пассажиров самолета Ту-154, направлявшегося из Сочи в Сирию. Большинство пассажиров — артисты: они летели на военную базу, чтобы поздравить с наступающим Новым годом российских военных.