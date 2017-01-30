​Долги по коммуналке в Сургутском районе превысили миллиард рублей

В Сургутском районе начинает работу совет по урегулированию дебиторской задолженности: к 1 января этого года долги населения перед коммунальными предприятиями превысили один миллиард рублей. Это значит, что в среднем на каждого жителя района приходится восемь тысяч рублей долга.

«Самая высокая задолженность — в поселке Солнечный: 18 307 рублей на человека. На втором месте — Ульт-Ягун (14 тысяч). Третье место — у Белого Яра (12 тысяч)», — отмечает пресс-служба администрации района, которая также сообщила, что наличие большого долга стало поводом собрать в совете экспертов из числа чиновников, представителей прокуратуры, налоговой службы и судебных приставов. Они должны будут консолидировать усилия и добиться снижения долгов.

Главой совета стала заместитель главы администрации района, председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Сургутского района Дина Кузьмина. «Люди должны понимать: бесперебойная работа всей жилищно-коммунальной сферы, особенно в сильные морозы, зависит от своевременного поступления средств», — сделала она заявление, которое предваряет первое заседание совета: оно пройдет завтра, 31 января.