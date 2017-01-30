​В Сургуте автоподжигатель попал на видео // ВИДЕО

В Сургуте полиция ищет поджигателя. Минувшей ночью неизвестный облил жидкостью и поджег автомобиль, припаркованный во дворе дома № 45 на улице 30 лет Победы. Видеокадры опубликовало агентство К-Информ. Судя по данным на записи, инцидент произошел в два часа ночи. Злоумышленник, скорей всего, обжог лицо. Загоревшуюся машину, спустя несколько минут, потушили очевидец и хозяйка автомобиля.

Напомним, подобный случай произошел в Сургуте в середине декабря. Тогда поджигатель пытался уничтожить автомобиль Kia cee'd. на улице И. Каролинского. Машину тоже спас очевидец произошедшего.

В целом же, специалисты городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) ГУ МЧС по Югре констатируют, что в Сургуте автомобили стали гореть чаще. В частности, по статистике за первые 17 дней 2017 года, сгорели семь машин, тогда как за такой же период 2016-го — три.