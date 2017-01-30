​В Сургуте задержан гость города, подозреваемый в распространении наркотиков

В Сургуте задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в распространении наркотиков. 22-летний молодой человек приехал в Россию в октябре прошлого года под предлогом дальнейшего трудоустройства. Однако в сургутскую полицию поступила информация, что он продает «зелье».

«В ходе отработки оперативной информации молодой человек был задержан, при личном досмотре у него изъято 18 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справке об экспертном исследовании представленное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик общей массой более семи граммов», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении иностранца за покушение на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник дал признательные показания.