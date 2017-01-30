​За год 40 сургутян приняли обет трезвости

В прошлом году 40 участников приходского общества «Трезвение» приняли обет трезвости. Общество действует при соборе Преображения Господня, главная его цель — пропаганда здорового образа жизни. В этом году общественники предлагают реализовать в Сургуте проект «Трезвый город». И уже даже составили план профилактических мероприятий, рассказали в пресс-службе администрации города.

Проект «Трезвый город», ранее опробованный в городе Талдом Московской области, в Сургуте будет проходить в рамках Года здоровья. Общественники планируют организовать встречи представителей обществ трезвости из Сургута, Лангепаса, Нефтеюганска и поселка Ульт-Ягун, провести ряд лекций, регулярные курсы для зависимых людей и их родственников и даже автопробег, посвященный теме трезвости.