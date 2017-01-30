​Руслан Проводников открыл «Забиваку» в деревне Русскинской // ФОТО

В деревне Русскинской Сургутского района после капремонта открылся спортивный центр. Кроме большого спортзала, в нем есть зал с тренажерами и комната здоровья. В последние годы состояние объекта оставляло желать лучшего, поэтому жители дали наказ о ремонте Сергею Кочкурову и Вячеславу Дубову, депутатам окружной думы.

Ремонт произвели в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Югры. Прежним остался только фундамент: стены, полы и кровля здания были основательно утеплены с применением современных стройматериалов. Установлена автономная система отопления, которая позволит регулировать температурный режим. Обновленное здание полностью соответствует всем санитарным и противопожарным нормам, сообщает пресс-служба окружной думы.

На открытии спортзала присутствовали чемпион мира по боксу и депутат думы Югры Руслан Проводников, гендиректор ТПП «Когалымнефтегаз» Общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Владислав Зубарев, директор ООО «Стройтехмонтаж» Виталий Захарченко, члены Общественной палаты Югры и молодежного парламента при окружной думе, представители районной и поселковой администрации.

Название обновленному деревенскому спорткомплексу определяли путем интернет-голосования. Большинство отдало голоса за «Забиваку» — это название навеяно грядущим чемпионатом мира по футболу – 2018, талисманом которого выбран волк с таким именем.

Фото с сайта администрации сельского поселения Русскинская