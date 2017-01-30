​СМИ: Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете «Москва — Сургут» на глазах у главы «ЮТэйр»

Телеканал Рен-ТВ сообщил о задержанном вылете рейса авиакомпании «ЮТэйр», который следовал из Москвы в Сургут, из-за плохого поведения одной из пассажирок. По данным телекомпании, инцидент произошел накануне в аэропорту «Внуково». Выпившая девушка устроила дебош на борту, и экипаж принял решение снять ее с самолета. Уточняется, что этим же рейсом в Сургут летел глава авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Официальной информации по данному поводу пока нет.