​В Сургутском районе столкнулись пассажирский автобус и УАЗ: пострадали два ребенка // ФОТО

За последние три дня в Югре произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 21 получили травмы. Среди пострадавших — трое детей. Статистику озвучили в пресс-службе окружной ГИБДД.

Очередное ДТП с пассажирским автобусом произошло в пятницу, 27 января, в Сургутском районе. На 17 километре автодороги «г.Сургут – г.Лянтор» 47-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», разворачиваясь с правой обочины по ходу движения, не уступила дорогу движущемуся в попутном направлении пассажирскому автобусу «Волжанин». В результате автобус протаранил внедорожник. В аварии пострадали водитель УАЗа и ее несовершеннолетние пассажиры 6 и 9 лет.

Напомним, на той же неделе в четверг, 26 января, на 7 километре подъездной автодороги Южно-Сургутского вахтовый автобус «НЕФАЗ» врезался в стоявший КамАЗ. В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще несколько человек получили травмы, две женщины — госпитализированы. По данному факту началась прокурорская проверка.