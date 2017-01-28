​Следователи проверяют информацию о сексуальном насилии в отношении воспитанницы сургутской спецшколы

В следственный отдел по городу Сургут СУ СКР по Югре поступило заявление от женщины, сообщившей, что ее несовершеннолетняя дочь, пребывающая в спецшколе, подвергалась в стенах учреждения сексуальному насилию. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе окружного ведомства. Ранее следователи начали работу по обращению матери воспитанника спецшколы. Она сообщила о причинении ее несовершеннолетнему сыну телесных повреждений другим подростком.

«В настоящее время все доводы, изложенные в заявлениях родителей, тщательно проверяются следователями СКР. Уже назначены и проводятся судебно-медицинские исследования и экспертизы, истребована и изучается служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения школы, опрашиваются воспитанники и работники учреждения, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление объективных данных. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, 27 января телеканал «СТВ» опубликовал интервью с женщиной, которая рассказала, что в закрытом учреждении ее дочь подверглась побоям и изнасилованию со стороны других воспитанников. Более того, женщина утверждает, ссылаясь на рассказ дочери, что насилию подвергались и другие несовершеннолетие девочки. Также она упомянула о вымогательстве со стороны «смотрящего», о котором говорили родители юноши, который был госпитализирован с травмами и ожогами. О нем 23 января сообщал К-Информ. Родители юноши также утверждали, что их ребенка избивал «смотрящий» и вымогал у него 1,5 тысячи рублей.

После того, как информация о госпитализированном воспитаннике спецшколы была предана огласке, уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова заявила, что данные о том, что юношу избил и облил кипятком другой подросток, не подтверждается. Предварительно установлено, что пострадавший воспитанник самовольно ушел из спецшколы, долгое время находился на морозе и получил обморожение ног.

Ситуацию в сургутской спецшколе взяло под контроль правительство округа. По словам заместителя губернатора округа Всеволода Кольцова, выводы будут сделаны только после тщательной проверки. «Если выяснится, что кто-то из должностных лиц допустил какие-либо нарушения, незамедлительно, независимо от статуса и занимаемой должности, будут приняты необходимые меры. До завершения процедуры официальной проверки и получения заключения говорить кто прав, кто виноват, мы считаем преждевременным», - сказал сказал он.

Почти год назад в сургутской Специальной учебно-воспитательной школе № 2 завершилась прокурорская проверка, которая началась после сообщений о бунте и самовольном уходе в октябре 2015 года воспитанников. Тогда в работе учреждения были выявлены серьезные нарушения. Четверо должностных лиц, в том числе директор учреждения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Деятельность учреждения для детей и подростков с девиантным поведением поставлена на контроль», - говорилось в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры в феврале прошлого года.