​СТВ: Мать воспитанницы сургутской спецшколы сообщила, что ее дочь изнасиловали в стенах учреждения

Телеканал «СургутИнформТВ» сегодня опубликовал интервью с женщиной, которая представилась матерью воспитанницы Сургутской спецшколы. Она сообщила журналистам о том, что в закрытом учреждении ее дочь подверглась побоям и изнасилованию со стороны других воспитанников. Более того, женщина утверждает, ссылаясь на рассказ дочери, что насилию подвергались и другие несовершеннолетие девочки. Также она упомянула о вымогательстве со стороны «смотрящего», о котором говорили родители юноши, который был госпитализирован с травмами и ожогами.

Напомним, в среду К-Информ опубликовало репортаж об избитом в спецшколе подростке. Его родители также утверждали, что их ребенка избивал смотрящий и вымогал у него 1,5 тысячи рублей. По данному факту проводится прокурорская проверка, в школе работают следственные органы. Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова ранее заявила, что информация о том, что юношу избил и облил кипятком другой подросток, не подтверждается. По предварительной информации, пострадавший воспитанник самовольно ушел из спецшколы, долгое время находился на морозе и получил обморожение ног.

Ситуацию в сургутской спецшколе взяло под контроль правительство округа. По словам заместителя губернатора округа Всеволода Кольцова, выводы будут сделаны только после тщательной проверки. «Если выяснится, что кто-то из должностных лиц допустил какие-либо нарушения, незамедлительно, независимо от статуса и занимаемой должности, будут приняты необходимые меры. До завершения процедуры официальной проверки и получения заключения говорить кто прав, кто виноват, мы считаем преждевременным», - сказал сказал он.

Почти год назад в сургутской Специальной учебно-воспитательной школе № 2 завершилась прокурорская проверка, которая началась после сообщений о бунте и самовольном уходе в октябре 2015 года воспитанников. Тогда в работе учреждения были выявлены серьезные нарушения. Четверо должностных лиц, в том числе директор учреждения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Деятельность учреждения для детей и подростков с девиантным поведением поставлена на контроль», - говорилось в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры в феврале прошлого года.