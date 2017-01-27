​Фестиваль ГТО в Сургуте переносится: виноват грипп

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Сургуте стала причиной переноса зимнего фестиваля ГТО, который планировался на эту субботу. Как siapress.ru сообщили в центре физподготовки «Надежда», занимающемся организацией фестиваля, новая дата его проведения пока не определена.

Напомним, что мероприятие нацелено на приобщение детей Сургута к систематическим занятиям спортом: в нем планировали участвовать 27 команд от разных школ города.

Отметим, кстати, что распространение вирусов не стало причиной введения карантина в школах, однако специалисты рекомендуют воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.