​Юбилейная PechaKucha Night пройдет в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ

Очередная — десятая по счету PechaKucha Night пройдет в эту субботу, 28 января, в 17 часов в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ. Напомним, мероприятие проходит в формате выступлений нескольких спикеров которые рассказывают о своем хобби, своей работе, успехах и жизни в целом, а аудитория может слушать, задавать вопросы, общаться.

На сей раз основным атрибутом вечера станут теплые свитера (можно с оленями), вязаные носки и шарфы, пледы и прочие «утеплители». На «Свитер-party» запланированы выступления шести спикеров. Соционик-консультант Галина Верная раскроет сургутянам тему «Соционика. Информационный метаболизм человека»; Александр Березовский, руководитель студии танцев, расскажет «Что такое Salsa, и с чем ее едят?», Нелли Крайняя увлечет слушателей темой «Есть ли счастье в пламени холодного костра?», студент журфака Тимур Лебедев раскроет тайну «Как жить в мире специалистов, если у тебя куча любимых дел?», Александра Санни, руководитель языкового центра, вдохновит темой «Мы рождены для счастья, не стоит об этом забывать», а путешественник Давыд Глуховский на личном опыте покажет, что для мечтателей «И целого мира мало…»

Кроме того, аудитория вечеринки имеет возможность выиграть подарки. К сюрпризам отнесем конкурс на лучшее селфи, мастер-класс от танцевального клуба «Salsa Dance Studio», угощения от пироговой «Штолле», подарки от спикеров за лучшие вопросы.

«Новый Город» присоединился к акции: прямо на мероприятии можно будет подписаться на газету. Прямо на месте мы определим счастливчиков, кто получит SIM-карту с годовым почти безлимитным тарифом от «Мегафон», два билета на посещение «Вау-музея» с его научно-популярной экспозицией в ТРЦ «Аура», настольную игру «Скрабл» и книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Напомним, что, помимо этого, все подписчики также будут уаствовать в марте в розыгрыше однокомнатной квартиры.

Гостей, хозяев, спикеров вечера будут фотографировать Макар Ковшар и Дмитрий Страхов, музыкальный фон поддержит диджей Артур Фасахов. Заходите на огонек завтра в пять вечера! СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, бульвар Свободы, 1.