​Прокуратура начала проверку по факту ДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин поручил провести проверку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров в связи с ДТП, в которых погибли люди. В частности, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомстве, начата проверка по факту ДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе. Также проверяются обстоятельства аварии, произошедшей 25 января на автодороге «Нягань – Приобье», в котором погибли два человека.

«В соответствии с поручением будет проверено соблюдение перевозчиками законодательства о безопасности дорожного движения, требований к организации перевозок пассажиров, в том числе наличие необходимой разрешительной документации, нормативное состояние дороги. Кроме того, в ходе данных проверок будет дана оценка деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в указанной сфере», - уточнили в пресс-службе.