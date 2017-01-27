​В больнице остаются двое пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Сургутском районе

В больнице остаются две женщины, пострадавшие в ДТП с участием грузовика и вахтового автобуса в Сургутском районе.

По данным окружного ГИБДД, в больнице остаются две пассажирки с переломами различной степени тяжести, это женщины 1984 года рождения и 1970 года рождения. Водитель фуры и еще трое пассажиров находятся на амбулаторном лечении», - сообщила журналистам специалист пресс-службы окружного МВД Ольга Абмайкина.

Напомни, вечером в четверг, 26 января, на 7 километре подъездной автодороги Южно-Сургутского месторождения водитель 1961 года рождения, управляя автобусом «НЕФАЗ», не справился с управлением и допустил наезд на стоявший автомобиль КамАЗ под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП погиб водитель автобуса. В медучреждения каретами скорой помощи были доставлены восемь человек, уточняет «Интерфакс-Урал». У шестерых пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести, они проходят амбулаторное лечение. Всего в автобусе находилось около 30 человек.