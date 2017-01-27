​Сургутский художественный музей расскажет посетителям «Миф о Мифе»

Сургутский художественный музей приглашает посетить концептуальную фотовыставку «Миф о Мифе», которая открывается сегодня, 27 января, в 15 часов.

Ее авторы — команда профессиональных фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута. Объединяющей темой новой выставки стал архео-арт-проект «Возвращение в Ях», посвященный археологическому наследию Югры, и представляющий подлинные произведения искусства с 1-го по 15-й века из золота, серебра и бронзы. Концепция фотопроекта гармонично соединила древнее искусство и современное искусство фотографии и дизайна, мифологию коренных народов Югры и ее современную интерпретацию.