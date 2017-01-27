​Жителей села в Сургутском районе обещают обеспечить чистой водой к лету

В июне 2017 года жители села Угут Сургутского района получат чистую питьевую воду. В этом сельчан заверил заместитель главы администрации муниципалитета Виталий Волкогон. По словам чиновника, реконструкция водоочистных сооружений идет полным ходом.

Об этом шла речь на встрече чиновников с угутянами, которая состоялась накануне, сообщает пресс-служба администрации района. В ходе еженедельных встреч с жителями представители районной власти также обсудили вопросы реконструкции канализационных очистных сооружений и котельной.

«Приятной новостью стала предстоящая в конце года сдача детского сада на 150 мест. Сегодня в Угуте функционирует один детский сад. Здание маленькое и уже не может вместить всех маленьких жителей. Новый детский садик – это современное здание с просторными помещениями, теплым полом, актовым и спортивным залами», - отметили в пресс-службе.