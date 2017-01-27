​Правительство Югры взяло под контроль ситуацию в Сургутской спецшколе, откуда с травмами был госпитализирован воспитанник

Правительство Югры взяло под контроль ситуацию в Сургутской специальной школе № 2. К проверке, которую уже ведут следственные органы, подключились сотрудники департамента образования. Заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов призвал не делать поспешных выводов и заверил, что, если вина должностных лиц будет установлена, наказания они не избегут.

«Правительство округа самым внимательным образом контролирует ситуацию в Сургутской спецшколе №2, предварительно оцениваемую как нанесение вреда здоровью несовершеннолетнего. В настоящее время проводятся проверки следственными органами, прокуратурой, а также межведомственной комиссией департамента образования и молодежной политики округа. У нас будет достаточный фактический материал, который позволит сделать объективные выводы и заключения», - цитирует Кольцова департамент общественных и внешних связей округа.

По словам Всеволода Кольцова, выводы будут сделаны только после тщательной проверки. «Если выяснится, что кто-то из должностных лиц допустил какие-либо нарушения, незамедлительно, независимо от статуса и занимаемой должности, будут приняты необходимые меры. До завершения процедуры официальной проверки и получения заключения говорить кто прав, кто виноват, мы считаем преждевременным», - сказал сказал заместитель губернатора.

Напомним, в начале этой недели агентство криминальных новостей К-Информ выпустило репортаж об избитом в спецшколе воспитаннике. Родители пострадавшего рассказали, что юноша был травмирован другим подростком при попустительстве руководства учреждения. По данному факту начали проверку сургутский следственный отдел СУ СКР по Югре и прокуратура. Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова ранее заявила, что информация о том, что юношу избил и облил кипятком другой подросток, не подтверждается. По предварительной информации, пострадавший воспитанник самовольно ушел из спецшколы, долгое время находился на морозе и получил обморожение ног.