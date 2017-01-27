​Один человек погиб и шестеро пострадали в столкновении автобуса и грузовика в Сургутском районе // ФОТО

В четверг, 26 января, около 20.30 на 7 километре автодороги Южно-Сургутского месторождения произошла авария, в которой погиб один человек, еще шестеро получили травмы. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик.

«По предварительным данным полицейскими установлено, что водитель вахтового автобуса совершил наезд на стоящий на обочине в попутном направлении грузовой автомобиль, перевозивший трубы. В результате ДТП водитель автобуса от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Кроме того, шесть пассажиров данного транспортного средства получили травмы», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Фото пресс-службы УМВД Югры