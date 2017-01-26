​Карантин в сургутских школах так и не ввели

На сегодняшнем заседании эпидемиологической комиссии в Сургуте снова поднимали вопрос объявления карантина: напомним, что эпидпорог по ОРВИ и гриппу в городе, равно как и в округе, уже превышен.

Специалисты, однако, отметили, что сейчас количество заболевших школьников не превышает 20 процентов от общего числа обучающихся. Таким образом, сургутской молодежи стоит уповать разве что на актировки — и не забывать делать уроки.