​Сургут вошел в список лидеров рейтинга устойчивого развития городов

Сургут назван одним из лидеров рейтинга устойчивого развития городов России по итогам 2015 года: данные публикует рейтинговое агентство SGM. Авторы отмечают, что рейтинг построен для 179 городов Российской Федерации с населением свыше 100 тысяч человек (всего в стране, кстати, 1112 городов), строчки в нем распределялись исходя из соответствия городов 31 показателю, которые группируются по трем основным областям устойчивого развития — экономической, экологической и социальной.

Судя по всему, причина успешности Сургута кроется в его нефтегазовом характере. Так, авторы рейтинга разделили всех лидеров на четыре группы: столицы (Москва, Санкт-Петербург) и крупнейшие города Урала и Поволжья (Екатеринбург, Пермь, Казань); динамично развивающиеся региональные центры (Тюмень, Краснодар, Курск, Ставрополь); центры нефтегазовой промышленности (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Альметьевск, Новый Уренгой) и — отдельно — ряд городов Московской области (Красногорск, Мытищи, Домодедово, Химки).

Впрочем, не нефтью единой: так, некоторые моногорода Западной Сибири и Урала, наоборот, вошли в список не лидеров, а аутсайдеров рейтинга. Среди них Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Первоуральск, Нижний Тагил и другие. Также не слишком устойчивы в развитии некоторые старопромышленные центры европейской части России типа Мурома, города Крыма и республик Северного Кавказа.

Показатели рейтинга за последние несколько лет практически не изменились, поделились наблюдением авторы. Только 20 процентов городов изменили свои позиции.

Полный вариант рейтинга в формате PDF можно изучить здесь.