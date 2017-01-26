​Юные сургутяне соберутся на зимний фестиваль ГТО

Сургутская молодежь займется подготовкой к сдаче ГТО: 28 января с десяти утра до полудня в КСК «Геолог» будет идти Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это одно из первых мероприятий в городе, посвященных Году здоровья в Югре (напомним, что идею посвятить год здоровью подала губернатор Наталья Комарова в конце 2016-го).

Фестиваль, нацеленный на вовлечение детей в занятия физкультурой и спортом, будет проходить в виде массовых соревнований: участвовать в них вызвались 27 команд, или в общей сложности около 200 участников от 9 до 17 лет. Они будут представлять 27 школ — по одной команде на каждое образовательное учреждение.

Напомним, что ранее более 8000 школьников Сургута сдали нормы ГТО, из них около тысячи человек на прошлой неделе получили знаки отличия, причем 130 — золотые. В нашем городе нормы принимают на базе центра физподготовки «Надежда».