​Руководить сургутской культурой будет нефтеюганец

Сургутский комитет культуры и туризма сегодня обрел нового руководителя: как сообщили siapress.ru источники в администрации Сургута, им стал Владимир Фризен — чиновник, ранее работавший в Нефтеюганске. В соседнем городе он руководил Культурно-досуговым комплексом, а еще ранее занимал посты заместителя директора учреждения культуры в Сургутском районе, руководителя одного из отделов ДК «Строитель» в Сургуте. В 2013 году он конкурировал с Александром Михайлюком в борьбе за место директора Городского культурного центра — в итоге им стал Михайлюк.

Ирина Верченко, стоявшая во главе комитета культуры и туризма, уходит в отставку: как говорят в администрации города, приказ о назначении Фризена уже подписан главой города Вадимом Шуваловым.

Сам комитет, напомним, стал одной из структур, возникших на месте расформированного департамента культуры, молодежной политики и спорта.