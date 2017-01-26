​Наталья Комарова обсудила с энергетиками реализацию инвестиционных проектов

Губернатор Югры Наталья Комарова в среду, 25 января, в Сургуте встретилась с представителями двух крупнейших компаний – АО «Тюменьэнерго» и филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». «Центральными темами диалогов стали взаимодействие с органами власти по вопросам развития энергетики в Югре, реализация инвестиционных проектов и социальных программ. В разговоре руководители также озвучили итоги работы в 2016 году и планы на 2017 год», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук напомнил, что ежегодно объем инвестиционной программы компаниисоставляет более десяти миллиардов рублей, из них около половины приходится на Ханты-Мансийский автономный округ. «У нас есть большие планы по развитию электросетевого комплекса. Это связано с достаточно активным развитием промышленности. Кроме того, наша компания является еще и образовательной площадкой. Заключены соглашения с большинством вузов на территории Югры. Ежегодно мы проводим конкурсы профессионального мастерства, на наших объектах работают студенты. В этом году мы впервые достигли соглашения о том, что к нам на практику придут военные инженеры», - рассказал он.

Директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков рассказал, что компания в 2016 году успешно выполнила все свои производственные планы и реализовала программу социальных инвестиций. Кроме того, по его словам, у Сургутской ГРЭС-2 есть резервы мощности, которые позволят выработать достаточное количество конкурентоспособной электроэнергии. В феврале 2017 года состоится официальное открытие нового складского комплекса компании, а в ноябре текущего года Сургутской ГРЭС-2 будет выработан 1 триллион квт/час электроэнергии. Он также сообщил главе региона, что общая сумма благотворительной помощи, предоставляемой компанией, составила порядка двух миллионов рублей. Эти средства были перечислены на нужды окружных и городских медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также на адресную оплату лечения детям с ДЦП. В 2017 году филиал «Сургутская ГРЭС-2» продолжит реализовывать программу социальных инвестиций.