​В ДТП в Сургутском районе пострадали шесть человек // ФОТО

В среду, 25 января, в семь часов утра на 53 километре автодороги «Сургут – Когалым» в ДТП пострадали шесть человек. 56-летний водитель автомобиля «Шкода Йети» не справился с управлением и допустил столкновение с «Тойотой Авенсис», за рулем которой был 25-летний водитель. «В результате ДТП были травмированы 6 человек: оба водителя транспортных средств, пассажиры «Тойоты» 1976 и 1991 годов рождения, а также пассажиры «Шкоды» 1996 и 1997 годов рождения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Смертельная авария произошла около 11:15 на 10 километре автодороги «Нягань – Приобье». Напомним, там ВАЗ влетел под грузовик и сгорел. В легковушке погибли два человека. Авария произошла по вине 31-летнего водителя ВАЗа, который, выезжают с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Скания».

Фото пресс-службы ГИБДД Югры