​В рассмотрении дела о «песочной» сделке Дмитрия Попова объявлен перерыв

Арбитражный суд ХМАО объявил перерыв до 1 февраля в рассмотрении «песочного» дела мэрии Сургута. Пресс-секретарь окружного арбитража Татьяна Литвинова сообщила, что суд усомнился в качестве экспертизы сделки.

«В суд поступила подготовленная в рамках уголовного дела экспертиза сделки. Ее качество вызвало сомнение как у суда, так и у сторон. В связи с этим объявлен перерыв до 14.00 1 февраля: за это время суд решит, следует ли проводить экспертизу в рамках арбитражного дела», - цитирует Литвинову Накануне.RU.

Как сообщал siapress.ru ранее, иск к городскому сельхозпредприятию «Северное» и «Компании «КС» в Арбитражный суд округа подала прокуратура. Надзорное ведомство требует признать «песочную» сделку ничтожной. Если суд согласится с доводами прокурора, то сильнее всего такое решение ударит по экс-мэру Сургута Дмитрию Попову: это станет железным правовым аргументом обвинения о превышении полномочий бывшего главы города. Силовикам останется только подтвердить, что именно Попов поставил свою подпись под этим документом.