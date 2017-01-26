​Сегодня в Сургуте актированный день с 1 по 8 классы первой смены

​Греки в нокауте

Матч в Сургуте наша команда выиграла не легко, но уверенно. Получалось практически все – даже те элементы, которые в последнее время вызывали обоснованные опасения. «Газпром-Югра» справился – прежде всего, с самим собой, с собственной психологией.