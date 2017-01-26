​Сегодня в Сургуте актированный день с 1 по 8 классы первой смены

Сегодня в Сургуте актированныфй день с 1 по 8 классы первой смены
Департамент образования Администрации города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия 1-8 классов I смены школ г.Сургута.
Сегодня в Сургуте актированныфй день с 1 по 8 классы первой смены
Департамент образования Администрации города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия 1-8 классов I смены школ г.Сургута.
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