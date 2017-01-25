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​Наталья Комарова посетила Центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза»

Губернатор Югры Наталья Комарова в среду, 25 января, работала в Сургуте. Глава региона посетила Центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза» и осмотрела его производственные площадки, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

Центр политехнического обучения, расположенный на Западно-Сургутском месторождении, занимает 42 гектара. Он был открыт в 2016 году. В здании находятся 22 аудитории, тренажерный комплексы, десять компьютерных классов, 16 лаборантских, столовая, общежитие на 100 человек. Планируется, что ежегодно более 50 тысяч работников компании смогут повышать уровень профессиональной подготовки. На семи участках созданы условия для отработки навыков бурения, ремонта скважин, изучения процесса транспортировки топлива, строительно-монтажных работ. Руководители и специалисты компании «Сургутнефтегаз» имеют возможность повышать квалификацию по 223 направлениям и курсам. Подготовка рабочих ведется по 349 профессиям. Ежедневно учебные классы и производственные площадки центра посещают порядка 500 человек.

Наталья Комарова познакомилась с преподавателями центра и работниками, проходящими обучение. Губернатор отметила, что комфортные условия обучения без отрыва от производства позволяют избегать в дальнейшем стрессов на рабочем месте. «Опыт Сургутнефтегаза полезен тем, что дает возможность пройти настоящую школу по колоссально широкому кругу профессий, учитывая строение самой компании. Важно, что есть возможность системно повышать квалификацию работникам каждой специальности по определенному режиму. И работники, и руководители, и специалисты, которые управляют компанией, понимают состояние отрасли. Сколько профессий в год отмирает? Мир меняется, возникают новые. Поэтому возможности, созданные непосредственно предприятием, – это очень интересно», - подчеркнула глава региона.

Также главу региона заинтересовала система формирования заработной платы сотрудников учебного комплекса. Оплата их труда напрямую зависит от квалификации и разряда работника. Все преподаватели – «производственники» со стажем, имеющие опыт работы на объектах ОАО «Сургутнефтегаз». «Я поручу подумать городу и своим коллегам над тем, какие мы можем внести предложения, чтобы пожестче включить в общую систему подготовки рабочих кадров этот мощнейший ресурс», – добавила губернатор.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 122, комментариев: 0


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