​Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО: Информация о том, что воспитанника сургутской спецшколы избил другой подросток, не подтверждается

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова прокомментировали информацию об избиении подростка в закрытой учебно-воспитательной школе № 2 города Сургута. По ее словам, информация о том, что юношу избил и облил кипятком другой подросток, не подтверждается. По предварительной информации, пострадавший воспитанник самовольно ушел из спецшколы, долгое время находился на морозе и получил обморожение ног.

«Вернувшись, он хотел их согреть под горячей водой, но не рассчитал температуру и ошпарил их. После этого он был госпитализирован. Сейчас выясняем, почему он покинул учреждение - то ли это конфликт между воспитанниками, то ли между учащимися и сотрудниками заведения», - рассказала Моховикова агентству «Интерфакс-Урал».

Детский омбудсмен также уточнила, что в учреждении проводится внутренняя проверка. Проверяет информацию также прокуратура Сургута, ранее процессуальную проверку начал городской следственный отдел СУ СКР по Югре.

Напомним, агентство «К-Информ» опубликовало репортаж об избитом в спецучреждении воспитаннике. К журналистам обратились родители пострадавшего юноши, которые сообщили, что их сын госпитализирован в больницу с ожогами и побоями после того, как его избил другой воспитанник.