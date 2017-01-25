​Прокуратура проверяет информацию об избитом в сургутской спецшколе воспитаннике

Прокуратура Сургута по поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина начала проверку по факту получения воспитанником сургутской специальной школы закрытого типа телесных повреждений и ожогов.

«В ходе проверки будут установлены причины случившегося, определена степень ответственности руководителей, педагогического коллектива и работников режимной службы этой образовательной организации, а также дана оценка соблюдению требований законодательства по обеспечению комплексной безопасности обучающихся. За исполнением поручения установлен контроль», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Также в прокуратуре подчеркнули, что воспитаннику этого учреждения уже оказана необходимая медицинская помощь..

Напомним, ранее «К-Информ» опубликовало репортаж об избитом в спецучреждении воспитаннике. К журналистам обратились родители пострадавшего юноши, которые сообщили, что их сын госпитализирован в больницу с ожогами и побоями после того, как его избил другой воспитанник. Руководитель Сургутского следственного отдела СК РФ по ХМАО-Югре Антон Квасницкий подтвердил, что такое заявление зарегистрировано и уже начата процессуальная проверка.