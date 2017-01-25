У ​предпринимателя из Сургута изъяли около двух тонн «санкционных» овощей и фруктов // ФОТО

Уничтожено около двух тонн овощей и фруктов, изъятых у предпринимателя Сургута. Товар оказался «санкционным»: 380 кг (яблоки, лук порей), страной происхождения которых являлась Польша, а также подкарантинная продукция: гранат и перец болгарский, общим весом 1622 кг из Турции.

«Проверка проводилась сотрудниками Ханты-Мансийской таможни с территориальным Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО и Сургутской транспортной прокуратурой опять на территории овощной базы г. Сургута», - отметили в пресс-службе окружной таможни.

По словам специалистов, вся продукция, попадающая под продуктовое эмбарго, подлежит уничтожению. У предпринимателя есть право вывезти с территории России или уничтожить данную продукцию. В данном случае бизнесмен принял решение уничтожить. В связи с этим вся изъятая партия овощей и фруктов была уничтожена представителями Россельхознадзора путем прессования в специализированной машине в установленном законом порядке.