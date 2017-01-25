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​СМИ сообщили о побоях в сургутской спецшколе // ФОТО

К сургутской Специальной учебно-воспитательной школе № 2 снова приковано внимание СМИ. Агентство криминальных новостей «К-Информ» опубликовало репортаж об избитом в спецучреждении воспитаннике.

К журналистам обратились родители пострадавшего юноши, которые утверждают, что в школе, при попустительстве со стороны ее руководства, процветает дедовщина. Непосредственно их сын госпитализирован в больницу с ожогами и побоями после того, как его избил другой воспитанник. Также мальчик рассказал родителям, этот же подросток, поставленный режимной службой «смотрящим», требовал с него 1,5 тысячи рублей.

Родители воспитанника спецшколы обратились в следственный комитет. Руководитель Сургутского следственного отдела СК РФ по ХМАО-Югре Антон Квасницкий подтвердил, что такое заявление зарегистрировано и уже начата процессуальная проверка.

«Буквально накануне к нам обратилась жительница города Сургута, которая сообщила о том, что ее несовершеннолетнему сыну в специальной учебно-воспитательной школе № 2 города Сургута были причинены телесные повреждения другим воспитанником данного учреждения. Ее заявление было зарегистрировано и организована процессуальная проверка в порядке статьи 144, 145 УК РФ. Наш сотрудник незамедлительно выехал на место совместно с сотрудниками ОДН УВД города и прокуратуры. Был произведен осмотр помещений, опрошены воспитанники, проведены судебно-медицинские освидетельствования. Изъята документация и записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время проводится полный комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято решение», - сообщил он.

Факты, рассказанные родителями, подтвердила и бывшая воспитатель спецшколы. Она утверждает, что лично была свидетелем избиений воспитанников, а о том, что «смотрящий» с них собирает деньги, знает вся школа. Стоит отметить, что женщина уже не работает в учреждении, так как была уволена «по статье». Сама она считает, что ее уволили после ее обращения в департамент образования, куда она обратилась с жалобой на администрацию школы.

Напомним, почти год в сургутской Специальной учебно-воспитательной школе № 2 завершилась прокурорская проверка, которая началась после сообщений о бунте и самовольном уходе в октябре 2015 года воспитанников. Тогда в работе учреждения были выявлены серьезные нарушения. Четверо должностных лиц, в том числе директор учреждения, были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Деятельность учреждения для детей и подростков с девиантным поведением поставлена на контроль», - говорилось в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры в феврале прошлого года.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 105, комментариев: 2


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Комментарии:
Net
не нравится
Сегодня в 10:13
А пострадавший паренек за что загремел в спецшколу, интересно? Может, оно кого-нибудь еще сильнее избил? Или у старушки пенсию отобрал? Тогда мне его не жалко совсем!
Екб Net
не нравится
Сегодня в 10:24
Насилие — далеко не метод перевоспитания, исправления и профилактической работы. Чтобы любой оступившийся подросток не стал рецидивистом, к их воспитанию и исправлению должен быть несколько иной подход. И даже если человек отобрал пенсию у бабушки, он не перестает быть человеком, его нельзя калечить.

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