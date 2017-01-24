​Дороговизна ЖКХ, его качество и плохие дороги: сургутяне назвали главные проблемы городского хозяйства // ИНФОГРАФИКА

Наиболее животрепещущими проблемами сургутского городского хозяйства можно назвать дороговизну и качество ЖКУ, плохие дороги и наплыв приезжих: МКУ «Наш город» опубликовало итоги социологического опроса, который проводило в сентябре-октябре 2016 года.

Задачей авторы опроса поставили определение уровня удовлетворенности граждан качеством работ, выполняемых в сфере городского хозяйства, для этого опросили 500 горожан в разных районах Сургута, разного пола и возраста.

Сургутяне с охотой поделились своими наблюдениями. Так, на цены жилищно-коммунальных услуг пожаловалось большинство опрошенных — 64,4 процента; материальные проблемы видят в городском хозяйстве 34,8 процента. Для еще трети горожан — 31,4 процента — важно плохое состояние дорог, примерно столько же уверены, что реальной проблемой города можно назвать наплыв приезжих. Еще 30,4 процента среди прочего пожаловались на качество ЖКУ — при их недешевой стоимости.

Интересно, что набор проблем, которые приходят сургутянам на ум, практически неизменен: специалисты «Нашего города» отмечают, что об этом же участники говорили и на предыдущих соцопросах, проводившихся в течение года. Положительная динамика наблюдается разве что при разговоре о качестве дорог: за последние три года оно незначительно повысилось, уверены 43 процента сургутян. Правда, 22,4 процента все-таки считают, что подвижек и тут не видно, а 17,5 процента, по всей видимости, снова готовы повесить на свои авто наклейки «Какой мэр, такие и дороги», поскольку уверяют: положение дел изменилось в худшую сторону.

Лучше всего обстоят дела с благоустройством города: он хорошеет, говорят 46,5 процента жителей. Улучшается организация сбора и вывоза бытовых отходов жилищного фонда (23,7 процента вспомнили ее), а также создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) (17,8 процента).

Говоря о чистоте в городе, женщины чаще, чем мужчины, отмечали свою роль и ответственность за порядок не только в своем доме, но и в подъезде и во дворе. Обычно это, кстати, респондентки старше 30 лет, отмечают авторы исследования. Среди мужчин же социально ответственными и наиболее хозяйственными, как ни странно, оказались люди до 30 лет.

Оценка качества управления городским хозяйством наверняка будет интересна администрации города, а также наверняка привлечет внимание общественности в будущем, поскольку в 2016 году департамент городского хозяйства сменил сначала своего куратора среди заместителей главы города (напомним, что Владимир Базаров, ведавший этими вопросами, покинул Сургут в сентябре), а потом — и своего непосредственного начальника (Вадим Кочетков ушел с должности перед Новым годом). Сейчас ДГХ возглавляет Константин Карпеткин.