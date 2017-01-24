​Очевидцы сообщают о массовом ДТП на трассе в Сургутском районе: «Пробка из Белого Яра» // ФОТО

Массовое ДТП на трассе в Сургутском районе парализовало движение из Белого Яра в Сургут. Об аварии, которая произошла около полудня во вторник, 24 января, сообщают очевидцы в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». По их данным, столкнулись шесть автомобилей. Один из свидетелей происшествия утверждает, что ДТП случилось из-за того, что у ГАЗели на ходу отпало колесо. «Оно никого не задело и улетело в лес, а все, кто ехал за ней, испугались и начали тормозить», - пишет участник паблика.

Впрочем, участница аварии утверждает, что события развивались иначе и столкновение произошло из-за того, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и автомобиль занесло. В любом случае, виновника аварии предстоит установить специалистам.

Судя по фото с места происшествия, столкнулись четыре легковушки и грузовой автомобиль. ГАЗель, у которой отпало колесо, стоит на обочине. Данных о пострадавших нет.

Автомобилисты также предупреждают о серьезном заторе и предлагают участникам движения искать пути объезда. По последним данным, автомобили, попавшие в ДТП, уже убрали с проезжей части, движение возобновляется.

Фото: vk.com/kinform

Отметим, что из-за неблагоприятной погоды в округе ухудшилась дорожная ситуация. Судя по сообщениям в соцсетях, в последние дни количество ДТП возросло. Ранее окружная ГИБДД обратилась к водителям с настоятельной рекомендацией учитывать при движении погодные условия: соблюдать дистанцию, боковой интервал, быть аккуратнее при маневрах, а также соблюдать скоростной режим, адекватный дорожным условиям.