В 2016 году в Сургутском перинатальном центре родились 9212 детей, из них 4703 мальчика и 4489 девочек. В пресс-службе департамента здравоохранения Югры отметили, что показатели рождаемости в Сургуте одни из самых высоких не только в округе, но и в России. А также подчеркнули существенные успехи специалистов перинатального центра в части улучшения показателей младенческой смертности.

«В прошлом году показатель младенческой смертности составил 3,2 промилле на 1 тыс. родившихся живыми. Как известно, младенческая смертность, в возрасте до 1 года, является одним из важных показателей, характеризующих здоровье населения и качество медицинской помощи в стране», - рассказали в департаменте.

Заместитель главного врача по медицинской части Инна Киличева обратила внимание на то, что сейчас неонатологи добиваются таких результатов, которые еще десять лет назад были практически невозможны. «Сейчас выживает около 90 из 100 детей, рожденных с весом меньше килограмма. Им оказывается современная дыхательная поддержка, вводятся специальные препараты, чтобы ребенок догнал сверстников и рос без отклонений», - отметила она.