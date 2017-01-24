​Юные сургутяне стали победителями и лауреатами XVI Международного конкурса «Волшебное Рождество в северных странах»

Сургутяне завоевали признание в Петрозаводске на XVI Международном конкурсе «Волшебное Рождество в северных странах». Как сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы, на конкурс было заявлено более 600 работ практически из всех районов Карелии, трех федеральных округов РФ и из-за рубежа. Это рисунки, работы прикладного творчества и литературные произведения в номинациях «Рождественский подарок» и «Рождественская история», из которых профессиональное жюри определило лучшие.

В числе победителей — сургутянка Анастасия Миниахметова с работой «Рождественский гном Юлениссе. Норвегия», среди лауреатов — Артем Панов с работой «С Сургута, с севера, с 60-й параллели, на пятый конкурс Рождества, упряжка сказочных оленей, с собой везет всю тайну Рождества!!!» и Егор Рябенко с работой «Возьмемся за руки, друзья».

Церемония вручения состоится в марте по прибытии дипломов из Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова.