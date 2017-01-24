​Ночью в сургутском дворе сгорели два автомобиля // ВИДЕО

В ночь на вторник, 24 января, в Сургуте во дворе дома на улице Югорская произошел пожар. В 01.12 загорелись два автомобиля - Lada Priora и Hyundai IX35. На месте происшествия работал один пожарный расчет. С огнем удалось справиться в 01.26, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Югре. О пострадавших не сообщается.

Видео: vk.com/kinform

Напомним, ранее сотрудники городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) ГУ МЧС по Югре напомнили сургутским автомобилистам правила пожарной безопасности на автотранспорте. В этом году случаи возгораний автомобилей участились. Только за первые две недели нового года в городе сгорело семь машин.