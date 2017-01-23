​В Югре будут ликвидированы некоторые таможенные посты

Федеральная таможенная служба России приняла решение ликвидировать Когалымский и Нефтеюганский таможенные посты. Принятое решение вступит в силу с апреля 2017 года. Таким образом, Сургутский таможенный пост Ханты-Мансийской таможни расширит свой регион деятельности. После проведения оргштатных мероприятий зоной деятельности Сургутского таможенного поста будут являться город Сургут, Сургутский район и Нефтеюганский район, города Нефтеюганск, Когалым и Пыть-Ях.

«Предстоящие изменения не отразятся на работе Ханты-Мансийской таможни и подчиненных ей таможенных постов», - заверили в пресс-службе Уральского таможенного управления.